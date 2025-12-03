HOLLIE COOK – LE VIP St Nazaire

HOLLIE COOK Début : 2026-04-08 à 21:00. Tarif : – euros.

OUVERTURE DES PORTES 30 MIN AVANT LE DEBUT DU CONCERT.La chanteuse et autrice-compositrice londonienne incarne la voix contemporaine du lovers rock, ce mélange jamaïcain de rocksteady, d’orchestrations pop et de voix soul voluptueuses qui fit vibrer le Royaume-Uni dans les années 1970.Elle a grandi entre la collection de disques de son père (Paul Cook, batteur des Sex Pistols ; sa mère était l’une des choristes de Culture Club) et les sound-systems de son quartier. Hollie Cook revient à ses racines avec ce 5ème album, Shy Girl, un disque solaire, cuivré, qui parle d’amour, avec en sous-texte un plaidoyer pour le métissage et la résistance.Une pop tropicale intemporelle et ensoleillée, portée par son chant sensuel, pleine de grooves efficaces, de mélodies accrocheuses et de lignes vocales lumineuses.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE VIP PORT DE SAINT-NAZAIRE 44600 St Nazaire 44