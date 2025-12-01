Hollow Tide SUPERSONIC Paris

HOLLOW TIDE (22h00)

(Rock – Paris, FR)

Nonobstant un paon !

Hollow Tide déploie ses ailes sur un mélange électrisant de blues, de hard rock et d’influences psyché des années 70.

Inspiré par des groupes modernes comme Rival Sons et Greta Van Fleet et influencé par d’autres légendes du passé telles que Black Sabbath et Led Zeppelin, Hollow Tide propose une musique nouvelle entre riffs entraînants et ballades rock mélodiques. Leurs concerts sont l’expression d’une force sauvage et de l’amour pur de la musique.

Formé en janvier 2024 à Paris, Hollow Tide composé de ses 4 musiciens a sorti un premier single « Hell of a Road » en mars 2025 et prépare l’enregistrement de son 1er album tout en tournant régulièrement sur les scènes parisiennes.

https://open.spotify.com/artist/3AqckqDayS9U40DdOrCd0a…

https://youtube.com/@hollowtideband?si=OV_SickY2HM_hCWw

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Mardi 30 Décembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… The Black Keys, Jack White & Gary Clark, Jr.

Le mardi 30 décembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-30T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-31T00:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-30T19:00:00+02:00_2025-12-30T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/94PiEGKwD https://fb.me/e/94PiEGKwD