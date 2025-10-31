Holloween Party Naves
Holloween Party Naves vendredi 31 octobre 2025.
Holloween Party
Salle du Pré Bourru Naves Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Concours de déguisement Soirée Tapas Frites Glaces Soupe offerte Ouvert à tous Sur réservation – .
Salle du Pré Bourru Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 45 37 17 commissionfestivitesnsl@gmail.com
English : Holloween Party
German : Holloween Party
Italiano :
Espanol : Holloween Party
L’événement Holloween Party Naves a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze