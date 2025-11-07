Holly-Hood : atelier vidéo avec le réalisateur Elias Belkeddar Bibliothèque Assia Djebar Paris
Holly-Hood : atelier vidéo avec le réalisateur Elias Belkeddar Bibliothèque Assia Djebar Paris vendredi 7 novembre 2025.
Ce projet prendra la forme de trois ateliers de préparation et d’une journée de tournage. De l’écriture à la projection, les adolescents découvriront toutes les étapes et techniques de la création vidéo.
- 3 ateliers de 17h à 19h : les vendredis 7 et 14 novembre et le mercredi 19 novembre
- Tournage le samedi 22 novembre
- Projection lors d’une soirée spéciale à l’Hôtel de Ville le vendredi 28 novembre
A propos d’Elias Belkeddar
Réalisateur, scénariste et producteur pour la société de production Inconoclast Films, Elias Belkeddar réalise son premier court métrage en 2013, Todo se puede, lauréat du Prix spécial du jury au Festival de Clermont-Ferrand. Cinq ans plus tard, il réalise son deuxième court, Un jour de mariage, tourné à Alger et sélectionné à la Semaine de la Critique, où il remporte le Prix Canal+ du meilleur court métrage. Après avoir réalisé le clip du morceau « Disco Maghreb » de DJ Snake, il signe son premier long métrage, Omar la Fraise, avec Reda Kateb et Benoît Magimel dans les rôles principaux.
Dans le cadre du temps fort Ados, le cinéaste Elias Belkeddar propose aux adolescents de réaliser un clip vidéo qui leur ressemble, qui exprime la vision qu’ils ont de leur quartier et la façon dont ils l’habitent.
Le samedi 22 novembre 2025
de à
Le mercredi 19 novembre 2025
de 17h00 à 19h00
Le vendredi 14 novembre 2025
de 17h00 à 19h00
Le vendredi 07 novembre 2025
de 17h00 à 19h00
gratuit
Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 18 ans.
Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis