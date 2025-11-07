Holly-Hood : atelier vidéo avec le réalisateur Elias Belkeddar Bibliothèque Assia Djebar Paris

Ce projet prendra la forme de trois ateliers de préparation et d’une journée de tournage. De l’écriture à la projection, les adolescents découvriront toutes les étapes et techniques de la création vidéo.

3 ateliers de 17h à 19h : les vendredis 7 et 14 novembre et le mercredi 19 novembre

Tournage le samedi 22 novembre

Projection lors d’une soirée spéciale à l’Hôtel de Ville le vendredi 28 novembre

A propos d’Elias Belkeddar Réa­li­sa­teur, scé­na­riste et pro­duc­teur pour la socié­té de pro­duc­tion Inco­no­clast Films, Elias Bel­ked­dar réa­lise son pre­mier court métrage en 2013, Todo se puede, lau­réat du Prix spé­cial du jury au Fes­ti­val de Cler­mont-Fer­rand. Cinq ans plus tard, il réa­lise son deuxième court, Un jour de mariage, tour­né à Alger et sélec­tion­né à la Semaine de la Cri­tique, où il rem­porte le Prix Canal+ du meilleur court métrage. Après avoir réa­li­sé le clip du mor­ceau « Dis­co Magh­reb » de DJ Snake, il signe son pre­mier long métrage, Omar la Fraise, avec Reda Kateb et Benoît Magi­mel dans les rôles prin­ci­paux.

Dans le cadre du temps fort Ados, le cinéaste Elias Belkeddar propose aux adolescents de réaliser un clip vidéo qui leur ressemble, qui exprime la vision qu’ils ont de leur quartier et la façon dont ils l’habitent.

Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 18 ans.

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

