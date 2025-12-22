Hollywood boulevard

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 19:30:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10 2026-01-18

Hollywood boulevard

Mouv’Handi présente son spectacle de danse inclusive crée par Robin & madoka.

Cycle de courts-métrages. .

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 47 55 25 mouvhandi@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hollywood boulevard

L’événement Hollywood boulevard Montargis a été mis à jour le 2025-12-22 par OT MONTARGIS