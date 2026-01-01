Hollywood, la magie du cinéma Grand Kursaal Besançon

Hollywood, la magie du cinéma

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Les 55 musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Pin-Emagny retrouvent une nouvelle fois la chanteuse Jade REMA pour offrir un concert exceptionnel dédié à l’univers du cinéma hollywoodien. Des contrées fantastiques aux galaxies lointaines, des romances inoubliables aux plus grandes épopées héroïques, chaque note fera surgir une image, une émotion, un souvenir.

Retrouvez les plus emblématiques musiques de films, Jurassic Park, Pirates de Caraïbes, Star Wars, Il était une fois dans l’Ouest, Forrest Gump, Retour vers le futur, La La Land, et côtoyez les plus grands compositeurs, John WILLIAMS, Ennio MORRICONE, Hans ZIMMER, Alan SILVESTRI et bien d’autres.

Ce concert n’est pas seulement un hommage aux grandes musiques de films, c’est une expérience totale, immersive, où les souvenirs deviennent vivants et où l’on redécouvre toute la magie du cinéma à travers le son de l’orchestre conduit par Pascal BOUTON et la voix envoutante de Jade REMA.

Venez vivre un voyage musical grandiose, vibrant, spectaculaire… un moment unique où l’orchestre devient le narrateur invisible de nos émotions les plus profondes.

Laissez-vous emporter, laissez-vous surprendre, ressentez la magie du cinéma. .

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

