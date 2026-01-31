Hollywood Millennials au Forum des images : les séances à ne pas manquer en février Forum des images Paris
Hollywood Millennials au Forum des images : les séances à ne pas manquer en février Forum des images Paris dimanche 1 février 2026.
Sous forme de paires – double features – évidentes ou inattendues, faisant résonner deux œuvres et deux époques, ce cycle met en miroir des films de cinéastes contemporains avec des grands classiques de l’âge d’or des studios hollywoodiens, dont ils s’inspirent.
Des années 1930 à aujourd’hui, il y en a pour tous les goûts : du musical enchanté avec Barbie et Le Magicien d’OzRio Bravo à Traîné sur le bitume60 projections de films dont une rétrospective Jeff Nichols, 9 cours du vendredi, 2 cartes blanches…
Temps fort : rétrospective Jeff Nichols
De Shotgun Stories à The Bikeriders en passant par Take Shelter ou Midnight Special, Jeff Nichols s’est imposé en six films comme l’héritier des grands cinéastes classiques américains.
Les films
Mud – Sur les rives du Mississippi (2013)
Matthew McConaughey, Reese Witherspoon
→ vendredi 6 février 2026 à 21h
Shotgun Stories (2007)
avec Michael Shannon, Douglas Ligon
→ samedi 7 février 2026 à 15h
Take Shelter (2011)
avec Michael Shannon, Jessica Chastain
→ samedi 7 février 2026 à 17h30
Loving (2016)
avec Joel Edgerton, Ruth Negga
→ samedi 7 février 2026 à 20h
Midnight Special (2016)
avec Michael Shannon, Kirsten Dunst
→ dimanche 8 février 2026 à 15h30
The Bikeriders (2024)
avec Austin Butler, Jodie Comer
→ dimanche 8 février 2026 à 18h30
Un cours du vendredi
- Jeff Nichols, un cinéma en héritage, 6 février à 18h30
Les séances de février
En écho :
Juré numéro 2 (2024)
de Clint Eastwood
avec Nicholas Hoult, J.K. Simmons, Kiefer Sutherland
→ dimanche 1er février 2026 à 19h30
Autopsie d’un meurtre (1959)
d’Otto Preminger
avec James Stewart, Lee Remick
Festival de Venise – Coupe Volpi d’interprétation masculine pour James Stewart – 1959
→ Dimanche 1er février 2026 à 16h
En écho :
Mank (2020)
de David Fincher
avec Gary Oldman, Amanda Seyfried
→ jeudi 12 février 2026 à 21h
L’Homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours (1987)
d’André S. Labarthe
→ jeudi 12 février 2026 à 18h30
En écho :
Haute Pègre (1932)
d’Ernst Lubitsch
avec Miriam Hopkins, Kay Francis, Herbert Marshall
→ samedi 14 février 2026 à 16h30
Hors de prix (2006)
De Pierre Salvadori
Audrey Tautou, Gad Elmaleh
→ samedi 14 février 2026 à 20h
En écho :
Broadway Therapy (2014)
de Peter Bogdanovich
avec Owen Wilson, Imogen Poots, Jennifer
→ dimanche 15 février 2026 à 19h
La Folle ingénue (1947)
d’Ernst Lubitsch
avec Jennifer Jones, Charles Boyer
→ dimanche 15 février 2026 à 16h30
En écho :
Kim Novak – L’âme rebelle d’Hollywood (2022)
de Jessica Menéndez
→ jeudi 19 février 2026 à 19h
Sueurs froides (1959)
de Alfred Hitchcock
avec James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes
→ jeudi 19 février 2026 à 20h30
En écho :
Peaux de vaches (1988)
de Patricia Mazuy
avec Sandrine Bonnaire, Jean-François Stévenin, Jacques Spiesser
→ samedi 21 février 2026 à 15h
L’Homme de la plaine (1955)
de Anthony Mann
avec James Stewart, Arthur Kennedy, Cathy O’Donnell
→ samedi 21 février 2026 à 17h30
En écho :
True Grit (2010)
de Joel Coen et Ethan Coen
avec Jeff Bridges, Hailee Steinfeld, Josh Brolin, Matt Damon
→ samedi 21 février 2026 à 20h
L’Homme de la plaine (1955)
de Anthony Mann
avec James Stewart, Arthur Kennedy, Cathy O’Donnell
→ samedi 21 février 2026 à 17h30
En écho :
The Substance (2024)
de Coralie Fargeat
avec Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid
Film interdit aux moins de 12 ans
→ dimanche 22 février 2026 à 19h
Le Portrait de Dorian Gray (1945)
de Albert Lewin
avec Hurd Hatfield, George Sanders, Angela Lansbury, Donna Reed
→ dimanche 22 février 2026 à 16h30
En écho :
The Celluloïd Closet (1995)
de Rob Epstein et Jeffrey Friedman
→ jeudi 26 février 2026 à 18h30
Certains l’aiment chaud (1959)
de Billy Wilder
avec Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon
→ jeudi 26 février 2026 à 20h45
Les cours du vendredi
En février, quatre cours viennent rythmer les jeux de correspondance de la thématique :
- Jeff Nichols, un cinéma en héritage, 6 février à 18h30
- Rencontre : la comédie sophistiquée selon Pierre Salvadori ou comment donner des écureuils aux noix, 13 février à 18h30
- Phénix, folklore, folie. L’art de créer dans le système des studios à Hollywood, 20 février à 18h30
- Les dessous queer de l’âge d’or hollywoodien, 27 février à 18h30
Hollywood Millennials, la thématique actuelle du Forum des images !
Au rendez-vous, des œuvres de cinéastes contemporains dont les influences et les inspirations puisent directement dans l’âge d’or des studios Hollywoodiens.
Du 6 janvier au 19 mars 2026.
Du dimanche 01 février 2026 au jeudi 19 mars 2026 :
payant
7,50 € tarif plein
6 € tarif réduit
5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité
5 € pour les moins de 14 ans
4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité
Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-01T01:00:00+01:00
fin : 2026-03-20T00:59:59+01:00
Date(s) :
Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des HallesParis
https://www.forumdesimages.fr/hollywood-millennials +33144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.facebook.com/Forumdesimages https://twitter.com/forumdesimages?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Aforumdesimages%7Ctwcon%5Es2
Afficher la carte du lieu Forum des images et trouvez le meilleur itinéraire