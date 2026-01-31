Hollywood Millennials au Forum des images : les séances à ne pas manquer en février Forum des images Paris

Sous forme de paires – double features – évidentes ou inattendues, faisant résonner deux œuvres et deux époques, ce cycle met en miroir des films de cinéastes contemporains avec des grands classiques de l’âge d’or des studios hollywoodiens, dont ils s’inspirent.

Des années 1930 à aujourd’hui, il y en a pour tous les goûts : du musical enchanté avec Barbie et Le Magicien d’OzRio Bravo à Traîné sur le bitume60 projections de films dont une rétrospective Jeff Nichols, 9 cours du vendredi, 2 cartes blanches…

Temps fort : rétrospective Jeff Nichols

De Shotgun Stories à The Bikeriders en passant par Take Shelter ou Midnight Special, Jeff Nichols s’est imposé en six films comme l’héritier des grands cinéastes classiques américains.

Les films

Mud – Sur les rives du Mississippi (2013)

Matthew McConaughey, Reese Witherspoon

→ vendredi 6 février 2026 à 21h

Shotgun Stories (2007)

avec Michael Shannon, Douglas Ligon

→ samedi 7 février 2026 à 15h

Take Shelter (2011)

avec Michael Shannon, Jessica Chastain

→ samedi 7 février 2026 à 17h30

Loving (2016)

avec Joel Edgerton, Ruth Negga

→ samedi 7 février 2026 à 20h

Midnight Special (2016)

avec Michael Shannon, Kirsten Dunst

→ dimanche 8 février 2026 à 15h30

The Bikeriders (2024)

avec Austin Butler, Jodie Comer

→ dimanche 8 février 2026 à 18h30

Un cours du vendredi

Jeff Nichols, un cinéma en héritage, 6 février à 18h30

Les séances de février

En écho :

Juré numéro 2 (2024)

de Clint Eastwood

avec Nicholas Hoult, J.K. Simmons, Kiefer Sutherland

→ dimanche 1er février 2026 à 19h30

Autopsie d’un meurtre (1959)

d’Otto Preminger

avec James Stewart, Lee Remick

Festival de Venise – Coupe Volpi d’interprétation masculine pour James Stewart – 1959

→ Dimanche 1er février 2026 à 16h

En écho :

Mank (2020)

de David Fincher

avec Gary Oldman, Amanda Seyfried

→ jeudi 12 février 2026 à 21h

L’Homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours (1987)

d’André S. Labarthe

→ jeudi 12 février 2026 à 18h30

En écho :

Haute Pègre (1932)

d’Ernst Lubitsch

avec Miriam Hopkins, Kay Francis, Herbert Marshall

→ samedi 14 février 2026 à 16h30

Hors de prix (2006)

De Pierre Salvadori

Audrey Tautou, Gad Elmaleh

→ samedi 14 février 2026 à 20h

En écho :

Broadway Therapy (2014)

de Peter Bogdanovich

avec Owen Wilson, Imogen Poots, Jennifer

→ dimanche 15 février 2026 à 19h

La Folle ingénue (1947)

d’Ernst Lubitsch

avec Jennifer Jones, Charles Boyer

→ dimanche 15 février 2026 à 16h30

En écho :

Kim Novak – L’âme rebelle d’Hollywood (2022)

de Jessica Menéndez

→ jeudi 19 février 2026 à 19h

Sueurs froides (1959)

de Alfred Hitchcock

avec James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes

→ jeudi 19 février 2026 à 20h30

En écho :

Peaux de vaches (1988)

de Patricia Mazuy

avec Sandrine Bonnaire, Jean-François Stévenin, Jacques Spiesser

→ samedi 21 février 2026 à 15h

L’Homme de la plaine (1955)

de Anthony Mann

avec James Stewart, Arthur Kennedy, Cathy O’Donnell

→ samedi 21 février 2026 à 17h30

En écho :

True Grit (2010)

de Joel Coen et Ethan Coen

avec Jeff Bridges, Hailee Steinfeld, Josh Brolin, Matt Damon

→ samedi 21 février 2026 à 20h

En écho :

The Substance (2024)

de Coralie Fargeat

avec Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid

Film interdit aux moins de 12 ans

→ dimanche 22 février 2026 à 19h

Le Portrait de Dorian Gray (1945)

de Albert Lewin

avec Hurd Hatfield, George Sanders, Angela Lansbury, Donna Reed

→ dimanche 22 février 2026 à 16h30

En écho :

The Celluloïd Closet (1995)

de Rob Epstein et Jeffrey Friedman

→ jeudi 26 février 2026 à 18h30

Certains l’aiment chaud (1959)

de Billy Wilder

avec Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon

→ jeudi 26 février 2026 à 20h45

Les cours du vendredi

En février, quatre cours viennent rythmer les jeux de correspondance de la thématique :

Hollywood Millennials, la thématique actuelle du Forum des images !

Au rendez-vous, des œuvres de cinéastes contemporains dont les influences et les inspirations puisent directement dans l’âge d’or des studios Hollywoodiens.

Du 6 janvier au 19 mars 2026.

Du dimanche 01 février 2026 au jeudi 19 mars 2026 :

payant

7,50 € tarif plein

6 € tarif réduit

5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

5 € pour les moins de 14 ans

4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

Tout public.

Date(s) :

Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des HallesParis

