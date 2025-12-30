Hollywood Millennials, le cycle du Forum des Images Forum des Images Paris

Depuis les années 1990, des réalisateur·ices ont choisi de s’inscrire dans les pas de cinéastes de l’âge d’or hollywoodien. On parle ainsi de néoclassicisme pour décrire les œuvres d’un Clint Eastwood, d’un James Gray, d’un Todd Haynes, ou encore d’un Jeff Nichols. Des cinéastes qui revisitent les genres phares des studios de la grande époque, tout en s’en démarquant, en les modernisant.

De ce constat est née l’envie de ce programme, imaginé autour de paires – « double feature » – évidentes ou inattendues, faisant résonner deux œuvres et deux époques. Sont ainsi mis en miroir des films de cinéastes contemporain·es (les « millennials » des années 2000 à 2025) avec des grands classiques de l’âge d’or des studios hollywoodiens (des années 1930 au début des années 1960) dont ils/elles s’inspirent.

Pour ouvrir le bal, l’avant-première de The Mastermind, le nouveau film de Kelly Reichardt, qui revisite habilement le film de braquage…

Double features : des duos de rêve

Des années 1930 à aujourd’hui, il y en a pour tous les goûts : du musical enchanté avec Barbie et Le Magicien d’Oz mélo sirkien qui rime avec celui d’AlmodóvarRio Bravo à Traîné sur le bitumeTiger Stripes, héritière malaisienne de La Féline de Jacques Tourneur. Autant de jeux de correspondances rythmés par les cours du vendredi. Du cinéma néoclassique d’un James Gray ou d’un Clint Eastwood en passant par des études sur les studios, les dessous queer de l’âge d’or hollywoodien ou le goût du remake, dix intervenant·es viennent éclairer cette programmation.

Cartes blanches

Quelques complices se prêtent avec nous au jeu des correspondances et présentent leurs doubles séances fétiches. Clément Colliaux (Critikat) fait résonner Un parfait inconnu de James Mangold avec Monsieur Smith au Sénat de Frank Capra ; Jacky Goldberg (Les Inrocks) prend Déjà vu de Tony Scott, au pied de la lettre en le mettant en regard de Fenêtre sur Cour d’Alfred Hitchcock.

Rétrospective Jeff Nichols

De Shotgun Stories à The Bikeriders en passant par Take Shelter ou Midnight Special, Jeff Nichols s’est imposé en vingt ans et six longs métrages comme l’héritier des grands cinéastes classiques américains. Un héritage vivifié par sa capacité à réinventer les genres et les territoires filmés, du fantastique au mélo, des rives du Mississippi aux champs de coton de l’Arkansas… La filmographie de Jeff Nichols est à redécouvrir dans son intégralité.

POPUP !

Enfin, nos traditionnelles séances POPUP ! mettront à l’honneur, sur le même modèle, les influences et héritages du jeu vidéo contemporain, les studios oubliés de l’âge d’or du cinéma d’animation, mais aussi une figure bien connue d’Hollywood : George Lucas, dont le parcours tonitruant nous sera conté à travers la passionnante bande dessinée Les Guerres de Lucas de Laurent Hopman et Renaud Roche.

L’âge d’or d’Hollywood et ses héritages. Il s’agit d’une intuition et d’une envie : celles de mettre en miroir des œuvres de cinéastes contemporains dont les influences et les inspirations puisent directement dans l’âge d’or des studios Hollywoodiens. 60 projections de films avec une rétrospective Jeff Nichols, 9 cours du vendredi, 2 cartes blanches… du 6 janvier au 19 mars 2026.

Du mardi 06 janvier 2026 au jeudi 19 mars 2026

Date(s) :

Forum des Images 2 Rue du cinéma 75001 Paris



