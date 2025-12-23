Hollywood Porn Stars + Sclavine, Beauvais

Hollywood Porn Stars + Sclavine

Rue de Gesvres Beauvais Oise

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Une scène qui s’annonce électrique !

A découvrir, si vous aimez Last Train, Eiffel ou Nirvana

HOLLYWOOD PORN STARS

Hollywood Porn Stars est un groupe belge de rock indépendant formé en 2002 à Liège.

Leur musique allie une énergie brute, des riffs de guitare acérés et des mélodies mélancolique avec des influences de groupes comme Sonic Youth, Pixies et Nirvana.

Le groupe s’est rapidement fait un nom avec la sortie de son premier album, Year of the Tiger (2004) qui a attiré l’attention en Europe.

Le son puissant de l’album et ses compositions dynamiques ont solidifié leur place sur la scène rock indépendant.

Leur deuxième album, Satellite (2007), a présenté un style plus raffiné et atmosphérique tout en conservant leur intensité caractéristique, ce qui leur a valu des critiques élogieuses et l’élargissement de leur base de fans.

Malgré une pause de 15 ans, le groupe reste une figure clé de la scène indie belge. Anthony Sinatra et Redboy ont également exploré d’autres projets parallèles, notamment avec Piano Club et MLCD mais Hollywood Porn Stars continue d’être célébré pour son mélange unique de rock énergique et de mélodies introspectives.

Le groupe a laissé une empreinte durable sur le paysage musical alternatif en Belgique et au-delà.

+ SCLAVINE

SCLAVINE est un duo rock aux déclinaisons inédites. Un garçon mais surtout une fille, Véronique et sa guitare électrique rageuse ou plus douce, qui chante les chansons qu’elle compose et écrit, accompagnée par Laurent et sa basse rythmique à pédale. Après un 1er EP en 2018, salué par la critique (Les Inrocks, Abus Dangereux, Rock Hardi…), et après une centaine de concerts en France ces 2 dernières années, le duo sort, toujours auto-produit, son premier album LP MONEY OR LOVE toujours enregistré et produit par Peter DEIMEL au Black Box Studio.

Un percutant duo d’Amiens prêt à prendre le pouvoir, des déclinaisons rock n’roll inédites, mon disque de l’année Jean Luc MANET, LES INROCKS

Rue de Gesvres Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 30 80 asca@asca-asso.com

English :

A scene that promises to be electric!

To discover, if you like: Last Train, Eiffel or Nirvana

HOLLYWOOD PORN STARS

Hollywood Porn Stars is a Belgian indie rock band formed in 2002 in Liège.

Their music combines raw energy, sharp guitar riffs and melancholy melodies with influences from bands like Sonic Youth, Pixies and Nirvana.

The band quickly made a name for themselves with the release of their debut album, Year of the Tiger (2004), which attracted attention in Europe.

The album?s powerful sound and dynamic songwriting solidified their place on the indie rock scene.

Their second album, Satellite (2007), featured a more refined, atmospheric style while retaining their characteristic intensity, earning them rave reviews and a growing fan base.

Despite a 15-year hiatus, the band remains a key figure on the Belgian indie scene. Anthony Sinatra and Redboy have also explored other side projects, notably with Piano Club and MLCD, but Hollywood Porn Stars continues to be celebrated for its unique blend of energetic rock and introspective melodies.

The band has left a lasting imprint on the alternative music landscape in Belgium and beyond.

+ SCLAVINE

SCLAVINE is a rock duo with a unique sound. A boy but above all a girl, Véronique and her raging or softer electric guitar, who sings the songs she composes and writes, accompanied by Laurent and his rhythmic pedal bass. After a 1st EP in 2018, acclaimed by the critics (Les Inrocks, Abus Dangereux, Rock Hardi?), and after a hundred concerts in France over the last 2 years, the duo released, still self-produced, their first LP album MONEY OR LOVE , still recorded and produced by Peter DEIMEL at Black Box Studio.

A hard-hitting duo from Amiens, ready to take on the world, with a whole new range of rock’n’roll versions, my record of the year Jean Luc MANET, LES INROCKS

