Hollywood symphonique : au-delà de l’écran TNB Rennes Vendredi 20 février 2026, 20h00 De 4€ à 40€

Ne manquez pas cette soirée d’exploration musicale, qui ravira tous les amoureux du septième art et de la musique orchestrale !

L’ONB s’associe au Festival Travelling pour rendre un hommage vibrant aux créateurs de musique de film. Venez découvrir des œuvres connues et moins connues de grands maîtres tels que Nino Rota, John Williams, Miklós Rózsa, Bernard Herrmann et Erich Wolfgang Korngold, jusqu’à Ceiri Torjussen de la nouvelle génération de Los Angeles. Ce concert célèbrera l’art de la composition cinématographique ainsi que les artistes qui ont su laisser une empreinte indélébile dans nos mémoires grâce à leurs œuvres inoubliables, mêlant grandeur et intimité.

Entre nostalgie et intensité dramatique, oscillant entre l’espace intersidéral et des scènes d’horreur, les pièces présentées évoquent un paysage sonore unique où l’intimité des compositions se mêle à des moments grandioses. Ces œuvres témoignent également de la volonté des compositeurs de cinéma d’être reconnus dans le monde classique en tant que créateurs musicaux à part entière, tout en restant intimement liées aux émotions du grand écran et aux récits que nous chérissons.

–

En partenariat avec Clair Obscur dans le cadre de Travelling, le festival de cinéma de Rennes Métropole (10 au 17 février)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-20T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-20T21:50:00.000+01:00

TNB 1 Rue Saint-Hélier, 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine