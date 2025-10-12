Holy Bounce Orchestra Salle des Fêtes (Maison des associations) Vichy

Holy Bounce Orchestra Salle des Fêtes (Maison des associations) Vichy dimanche 12 octobre 2025.

Holy Bounce Orchestra

Salle des Fêtes (Maison des associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, handicapés, étudiants, élèves du conservatoire de moins de 26 ans sur présentation d’un justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 16:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Dans le cadre du festival Vichy Jazzy

Un concert cabaret dansant de Jazz Swing et Lindy hop avec le Holy Bounce Orchestra

.

Salle des Fêtes (Maison des associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 63 32 25 lesrencontresarioso@gmail.com

English :

As part of the Vichy Jazzy Festival

A Jazz Swing and Lindy hop cabaret concert with the Holy Bounce Orchestra

German :

Im Rahmen des Festivals Vichy Jazzy

Ein tanzbares Kabarettkonzert aus Jazz Swing und Lindy Hop mit dem Holy Bounce Orchestra

Italiano :

Nell’ambito del festival Vichy Jazzy

Concerto di cabaret jazz, swing e lindy hop con la Holy Bounce Orchestra

Espanol :

En el marco del festival Vichy Jazzy

Concierto de cabaret de jazz, swing y lindy hop con la orquesta Holy Bounce

L’événement Holy Bounce Orchestra Vichy a été mis à jour le 2025-08-15 par Vichy Destinations