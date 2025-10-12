Holy Bounce Orchestra Salle des Fêtes (Maison des associations) Vichy
Holy Bounce Orchestra Salle des Fêtes (Maison des associations) Vichy dimanche 12 octobre 2025.
Holy Bounce Orchestra
Salle des Fêtes (Maison des associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, handicapés, étudiants, élèves du conservatoire de moins de 26 ans sur présentation d’un justificatif
Début : 2025-10-12 16:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
2025-10-12
Dans le cadre du festival Vichy Jazzy
Un concert cabaret dansant de Jazz Swing et Lindy hop avec le Holy Bounce Orchestra
.
Salle des Fêtes (Maison des associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 63 32 25 lesrencontresarioso@gmail.com
English :
As part of the Vichy Jazzy Festival
A Jazz Swing and Lindy hop cabaret concert with the Holy Bounce Orchestra
German :
Im Rahmen des Festivals Vichy Jazzy
Ein tanzbares Kabarettkonzert aus Jazz Swing und Lindy Hop mit dem Holy Bounce Orchestra
Italiano :
Nell’ambito del festival Vichy Jazzy
Concerto di cabaret jazz, swing e lindy hop con la Holy Bounce Orchestra
Espanol :
En el marco del festival Vichy Jazzy
Concierto de cabaret de jazz, swing y lindy hop con la orquesta Holy Bounce
