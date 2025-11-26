Hombourg Lavoir Moderne Parisien Paris

Venez découvrir le spectacle Hombourg au Lavoir Moderne Parisien !

Nous sommes au jour d’une bataille cruciale pour le royaume de Brandebourg. Le Prince de Hombourg, ivre de gloire, contrevient aux ordres de ses supérieurs et sonne la charge. Il remporte une victoire éclatante, mais sera condamné à mort pour insubordination. Sur une terre dévastée par la guerre, le pouvoir s’égare et l’amour résiste.

Hombourg est un spectacle de théâtre musical, qui s’empare de l’art romantique pour évoquer notre monde bouleversé. Autour d’un piano et d’une création végétale, quatre interprètes dessinent une forme coup de poing, inspirée d’un récital.

Compagnie La Maison Mère

Ecriture D’après Le Prince de Hombourg de Heinrich von Kleist et Le Voyage d’hiver de Franz Schubert. Adaptation et mise en scène Arnaud Raboutet. Jeu Maria Aziz Alaoui en alternance avec Arnaud Raboutet, Djibril Mbaye, Quentin Morant, Justine Morel.

Découvrez « Hombourg », un spectacle de théâtre musical à ne pas manquer au Lavoir Moderne Parisien, du 11 au 15 février 2026. Inspiré de l’œuvre de Heinrich von Kleist, cette création de la Compagnie La Maison Mère met en scène quatre interprètes, dont Maria Aziz Alaoui et Arnaud Raboutet. Plongez dans un univers où l’amour résiste à la guerre.

Du mercredi 11 février 2026 au dimanche 15 février 2026 :

dimanche

de 17h00 à 18h10

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h10

payant

Tarif plein | 22€

Tarif réduit | Étudiant·e, bénéficiaire d’allocations chômage, habitant·e du 18e, + de 65 ans | 15€

Tarif – de 26 ans | 10€

Tarif de groupe | À partir de 10 personnes | 10€

Pour bénéficier des tarifs réduits, vous devez impérativement présenter un justificatif valide.

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-11T22:00:00+01:00

fin : 2026-02-15T19:10:00+01:00

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris