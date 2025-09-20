HOME/LAND Jardin des Cordeliers Digne-les-Bains

HOME/LAND interroge la notion de « chez soi » par la mise en résonance d’une multitude de témoignages qui parlent d’exil, d’origines, d’altérité, de racines arrachées ou retrouvées. En plongeant dans des récits singuliers, le public est amené à questionner sa propre histoire.

Comment les lieux où nous avons vécu influencent ce que nous sommes ?

Conçue comme une installation vivante, HOME/LAND se traverse avec douceur, sans temporalité imposée. Une expérience sensible et participative qui parle de l’identité et du caractère éphémère de toute chose.

Un parcours intime, personnel et collectif à la fois.

Begat Theater réunit des artistes français et américains pour emmener le théâtre dans la rue, explorer les frontières entre le réel et l’imaginaire et raconter des histoires fortes et émouvantes inspirées d’auteurs contemporains.

La compagnie développe une forme de théâtre pluridisciplinaire à la recherche de nouveaux espaces de représentation et de nouvelles relations acteur/spectateur (espace insolite / spectateur actif).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur site : Begat.org

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine HOME/LAND est programmé le:

– Le 19/09/25 pour des séances réservées aux scolaires 10h-12h + 13h30-15h30

– Le 20/09/25 pour des séances grand public 14h-18h

L’installation est ouverte en continue le 20 septembre de 14h à 18h pour le grand public, en entrée libre, rendez-vous au jardin des Cordeliers.

> 11 créneaux aux horaires suivants : 14h – 14h15 – 14h30 – 14h45 – 15h – 15h15 – 15h45 – 16h – 16h15 – 16h30 – 16h45.

Infos : mediation.gassendi@ambulo.fr

© photo et texte par @begat.theater

Jardin des Cordeliers Pl. des Cordeliers, 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.92.31.45.29 https://www.musee-gassendi.org/fr/accueil/ [{« link »: « mailto:mediation.gassendi@ambulo.fr »}]

