HOME MARIE POURCHOT MAISONS D’EXIL ET RÉCITS DE FEMMES Montpellier

HOME MARIE POURCHOT MAISONS D’EXIL ET RÉCITS DE FEMMES

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

espace balcon

Domaine Départemental Pierresvives

Montpellier

Du mardi 3 mars au samedi 18 avril 2026

Entrée libre et gratuite du mardi au samedi de 10h à 19h

Habiter, habitat, habitant, habit, habitus… Marie Pourchot interroge des habitants sur leur habitat, leur Home. À partir de leur plan, de leur description sensorielle, elle crée des tableaux mêlant textile, peinture, gravure, broderie et représente les frontières de l’intime comme les frontières extérieures. l’exil est en effet au coeur de son travail de même que la femme dans ses multiples dimensions. L’exposition à Pierresvives propose de découvrir l’univers protéiforme de cette artiste reconnue en France et en Europe. .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr

