HOME SWEET DUB FEU BAR Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 21:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Home Sweet Dub, c’est la rencontre de trois crews , Dub Livity, NRS et Invalved Sound System, pour une soirée placée sous le signe du partage et de la bonne humeur. On démarre tranquillement au comptoir puis direction la salle pour faire vibrer le dancefloor jusqu’au bout de la nuit !Dub Livity :Fondé en 2004 par des passionnés de la musique jamaïcaine. Dub Livity est un sound system artisanal.NRS :Du reggae au dub stepper, en passant par la bass Music , le NRS crew distille des sets énergiques.Invalved Sound System :Invalved Sound System est un projet collectif, unissant plusieurs Dj reggae à travers la France autour de leur passion pour la musique et la culture reggae. Nous disposons d’une sono vintage maison, utilisant exclusivement des composants d’époque.FB Dub LivityFB NRSFB Invalved Sound System

FEU BAR Nantes 44000