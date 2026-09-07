Homelerss in San Francisco en durot La Chapelle-sous-Brancion

Informations pratiques

La Chapelle-sous-Brancion

Homelerss in San Francisco

en durot Salle des Fêtes La Chapelle-sous-Brancion Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 18:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Sans-abri à San Francisco

Les clichés concernant les pauvres ou les sans-abris ne sont pas compliqués à construire Des êtres sans visage vautrés sur le trottoir. D’autres, calés aux murs, avec leurs pancartes de mendicité. Ou ces mémorables photographies de gens farfouillant dans les poubelles. Si les images semblent offrir une représentation précise de ce qui est en train de se passer, elles refusent cependant à ces personnes leur dignité d’Etre Humain.

J’étais décidé à déconstruire ce stéréotype décrivant les pauvres et les sans-abris, qui vivent dans la rue, comme des êtres sans honneur. Je voulais que dans mes photos d’eux, on puisse voir leur humanité. Les photos sont prises dans le Financial District de San Francisco, le centre d’affaires de la ville, en 2012.

Parmi les gens photographiés, il ya ceux faisant partie des 35% des classes sociales les plus défavorisées. Ils sont de la Terre mais n’ont pas accès à ses ressources comme d’autres peuvent le faire. Ils pourraient parfaitement être des parents, des voisins ou des collègues. Et peut-être qu’ils le sont.

Parmi ceux qui vivent dans la rue, beaucoup ont eu, dans le passé, un travail, une maison ou une famille. L’ une des personnes que j’ai rencontrées parle de sa situation en disant : » Mon passé était un rêve américain. Mon présent est un cauchemar. » .

en durot Salle des Fêtes La Chapelle-sous-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 39 83 71 images@kfstewart.com

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English : Homelerss in San Francisco

L’événement Homelerss in San Francisco La Chapelle-sous-Brancion a été mis à jour le 2026-09-07 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II