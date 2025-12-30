Homère Kebab – théâtre La Flèche Théâtre La Flèche Paris
Une nuit, à Calais. Un migrant entre chez un marchand de kebabs, du nom d’Homère. On apprend qu’il vient d’Algérie et qu’il a traversé la Méditerranée. A la différence d’Ulysse à Ithaque, Rida ne reviendra jamais à Alger : il veut passer en Angleterre. Homère l’écoute avec bienveillance, il raconte son épopée.
Homère kebab, ou comment un migrant raconte son épopée à un kebabier, entre L’Odyssée et Welcome.
Du mercredi 07 janvier 2026 au mercredi 11 mars 2026 :
mercredi
de 19h00 à 20h15
payant Public jeunes et adultes.
Théâtre La Flèche 77 rue de Charonne 75011 Paris
https://theatrelafleche.fr/la-saison/homere-kebab/
