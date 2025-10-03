ARTHUR SATAN – ARTHUR SATAN DJ CUP OF TEA – BONJOUR MINUIT Saint-Brieuc

ARTHUR SATAN – ARTHUR SATAN DJ CUP OF TEA Début : 2025-11-15 à 20:30. Tarif : – euros.

(re)Découvrez la pop dans son expression solaire et joyeuse ! Arthur Satàn nous embarque dans sa maxi-farandole aux accents des 60s et nous gâte avec sa création d’enfant-roi. L’ouverture de la soirée sera pop’n’roll sous les platines de DJ Cup of Tea.Ouverture des portes à 20h30, début du concert à 21h.

BONJOUR MINUIT PLACE NINA SIMONE 22000 Saint-Brieuc 22