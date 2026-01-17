Hommage à Amy Winehouse / 20ans de Back To Black!, JASS CLUB PARIS, PARIS

Hommage à Amy Winehouse / 20ans de Back To Black! Vendredi 13 février, 19h30, 21h30, 22h30 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-13T19:30:00+01:00 – 2026-02-13T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-13T22:30:00+01:00 – 2026-02-14T01:30:00+01:00

*19h30 & 21h30* En 2006, Amy Winehouse sort Back to Black, son deuxième album studio : un disque court, brutal et profondément intime, où elle chronique sans fard les amours toxiques, l’addiction et la solitude. Vingt ans plus tard, cet album culte est devenu l’un des monuments de la soul contemporaine, au même titre que les grands classiques de Billie Holiday ou Dinah Washington : une confession mise en musique. Pour célébrer les 20 ans de ‘Back to Black’, Melissa Lesnie, chanteuse de jazz australienne au timbre velouté et au charme résolument rétro, nous fera revivre cette matière brûlante : la sensualité, le désespoir et les vérités ténébreuses des incontournables tels que ‘Rehab’ ou ‘You Know I’m No Good’, mais aussi les standards de jazz qui ont façonné l’univers d’Amy. Car pour elle, « toute mauvaise passe n’est qu’une chanson de blues qui ne demande qu’à être écrite » ! **Melissa Lesnie** / voix **Noé Moureaux-Néry** / saxophone, flûte **Victor Pitoiset** / guitare **Anatole Wisniak** / basse **Erwan Morisse** / batterie *22h30* Jam session Jazz, animée tous les vendredis soirs par **Ronan Ristord** Disciple de la légende Grégory Hutchinson, passé par Berklee College of Music, le batteur Ronan Ristord est un sideman très apprécié de la scène jazz parisienne. Sa musique tire ses racines du swing et des standards de jazz sans jamais laisser de côté ce qui fait la beauté de cet art : l’improvisation. *Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !* *// Piano à queue & batterie sur place*

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01

Vendredi & Samedi → Concerts + Jam sessions 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche → Concerts 19H-00H

Tous les dimanches 15H, atelier jazz pour enfants !

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

