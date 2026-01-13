Hommage à Amy Winehouse / 20ans de Back To Black! JASS CLUB PARIS Paris

En 2006, Amy Winehouse sort Back to Black, son deuxième album studio : un disque court, brutal et profondément intime, où elle chronique sans fard les amours toxiques, l’addiction et la solitude. Vingt ans plus tard, cet album culte est devenu l’un des monuments de la soul contemporaine, au même titre que les grands classiques de Billie Holiday ou Dinah Washington : une confession mise en musique.

Pour célébrer les 20 ans de ‘Back to Black’, Melissa Lesnie, chanteuse de jazz australienne au timbre velouté et au charme résolument rétro, nous fera revivre cette matière brûlante : la sensualité, le désespoir et les vérités ténébreuses des incontournables tels que ‘Rehab’ ou ‘You Know I’m No Good’, mais aussi les standards de jazz qui ont façonné l’univers d’Amy. Car pour elle, « toute mauvaise passe n’est qu’une chanson de blues qui ne demande qu’à être écrite » !

Melissa Lesnie / voix

Noé Moureaux-Néry / saxophone, flûte

Victor Pitoiset / guitare

Anatole Wisniak / basse

Erwan Morisse / batterie

Melissa Lesnie célèbre les 20 ans de Back to Black avec un concert hommage à Amy Winehouse !

Le vendredi 13 février 2026

de 20h30 à 21h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-13T21:30:00+01:00

fin : 2026-02-13T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-13T20:30:00+02:00_2026-02-13T21:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris



