Hommage à Bartok Centrale 7 Nyoiseau Segré-en-Anjou Bleu

Hommage à Bartok Centrale 7

Nyoiseau Lieu-dit Le Bois Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Vernissage de l’exposition RUBATO suivi d’un concert de musique classique à Centrale 7, le Samedi 14 Mars 2026 à Nyoiseau.

Découvrez l’hommage au compositeur Béla Bartók, pianiste hongrois du 20ème siècle et considéré comme l’un des précurseurs de l’ethnomusicologie au travers d’une exposition regroupant un collectif d’artistes et d’un concert classique avec Guillaume Girard (piano), Ekaterina Debiak (violon) et Gérard Ramirez (clarinette).

Prix libre .

Nyoiseau Lieu-dit Le Bois Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 01 27 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Opening of the RUBATO exhibition followed by a classical music concert at Centrale 7, Saturday March 14, 2026 in Nyoiseau.

L’événement Hommage à Bartok Centrale 7 Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de tourisme Anjou bleu