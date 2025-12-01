Hommage à Beethoven Médiathèque Aragon Le Mans

Hommage à Beethoven

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

2025-12-13 14:30:00

2025-12-13 15:30:00

2025-12-13

Les élèves de l’orchestre à cordes 2C du Conservatoire présentent leur travail autour du compositeur Ludwig Van Beethoven avec des extraits et arrangements de ses œuvres les plus célèbres (allegretto de la 7ème symphonie, arrangement du 1er mouvement de la 5ème symphonie), la valse n°15 de Brahms, compositeur considéré comme le sucesseur de Beethoven mais également Tout l’amour que j’ai pour toi de Dario Moreno, chanson qui reprend le fameux thème de la lettre à Elise ainsi qu’une danse traditionnelle hongroise Puszta Tanz. .

