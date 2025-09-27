Hommage à Benoîte Groult Maison de Colette salle des communs Saint-Sauveur-en-Puisaye

Hommage à Benoîte Groult Maison de Colette salle des communs Saint-Sauveur-en-Puisaye samedi 27 septembre 2025.

Hommage à Benoîte Groult

Maison de Colette salle des communs 8 Rue Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Début : 2025-09-27 15:00:00

2025-09-27

Hommage à Benoîte Groult. Projection du film documentaire Benoîte Groult, le temps d’apprendre à vivre de Jean-Baptiste Martin et Marie Mitterand,

suivie d’une table ronde avec Blandine et Lison de Caunes, lecture de textes par Sabine Haudepin.

Benoîte Groult, le temps d’apprendre à vivre

Écrivaine, auteure de nombreux best-sellers, symbole du féminisme depuis la parution de son fameux essai Ainsi soit-elle en 1975, Benoîte Groult revient dans ce film sur les grandes étapes de sa vie en martelant les valeurs et les clefs qu’elle veut transmettre aux jeunes générations pour être une femme libre, équilibrée et épanouie comme elle, à 88 ans.

Ayant vécu avant l’avènement du droit de vote pour les femmes en 1945, avant la libéralisation des moyens de contraception et de l’avortement, ayant connu une vie de femme intense, veuve, puis divorcée et enfin remariée, mère de trois filles, le féminisme de Benoîte Groult s’appuie sur son expérience personnelle.

Femme d’écrit et femme d’action, Benoîte Groult s’attaque avec humour et franchise au déterminisme social masculin qui dévalorise les femmes, et participe à la reconstruction de la place des femmes dans la société. Elle dénonce les mutilations sexuelles féminines dans le monde, mais aussi en Europe, et milite pour que les femmes disposent librement de leur corps. Malicieuse, énergique, en phase avec son temps et son âge, Benoîte Groult dénonce aujourd’hui l’ostracisme qui affecte la vieillesse et promeut le droit de mourir dans la dignité.

L’héritage de Benoît Groult

Table ronde avec la participation de Blandine et Lison de Caunes, les filles de Benoîte Groult, et la romancière Valentine Faure.

Pionnière du droit des femmes à disposer de leur corps, de la lutte pour le droit à l’avortement, de la parité et de la féminisation du langage, les combats de Benoîte Groult sont les nôtres. Alors que partout, des droits qu’on considérait comme acquis sont remis en cause, il est plus que jamais utile de se replonger à la source de la vitalité et de la combativité d’une femme multiple, qui, à l’image de Colette ne cessa de renaître et d’éclore. La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces des ouvrages de Blandine de Caunes et de Valentine Faure. .

Maison de Colette salle des communs 8 Rue Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cbourand@maisondecolette.fr

