HOMMAGE A BERGER – CENTRE INTERNATIONAL DE RENCONTRES St Vulbas samedi 21 mars 2026.
Hommage à Michel Berger, hommage à sa musique, hommage à son parcours, hommage à ses compositions, hommage à ses partenaires de vie et de scène.Hommage à toutes ses chansons écrites pour lui-même et les autres qui ont marqué notre génération. Ce spectacle est l’occasion de ses souvenirs de Michel Berger, de le faire connaître aux plus jeunes et Célébrer sa contribution inestimable à la musique française.
CENTRE INTERNATIONAL DE RENCONTRES 1 558 RUE CLAIRES FONTAINES 01150 St Vulbas 01