Hommage à Bernard Blot « : L’ami Bernard » Guéret

8 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Journée en l’honneur de Bernard Blot, poète aux talents multiples, évoqués par sa famille et ses amis.

Au programme témoignages, verre de l’amitié, balade contée musicale au Puy de Gaudy avec Fred Pougeard et Jean-Claude Bray, musique par Alexandre Blot, lectures à la Bibliothèque Multimédia, exposition d’œuvres d’artistes avec lesquels Bernard Blot a collaboré. .

