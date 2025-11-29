Hommage à Cathy Bernheim Maison de Colette salle des communs Saint-Sauveur-en-Puisaye

Hommage à Cathy Bernheim Maison de Colette salle des communs Saint-Sauveur-en-Puisaye samedi 29 novembre 2025.

Hommage à Cathy Bernheim

Maison de Colette salle des communs 8 Rue Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-29

Hommage à Cathy Bernheim (1946-2025)

Invitée régulière de la Maison de Colette, où elle était notamment venue célébrer les cinquante ans du MLF, Cathy Bernheim laisse dans le coeur de ses ami.es, de ses lectrices et lecteurs, une trace mémorable. C’est en suivant ces traces, en remontant le fil d’une vie et d’une oeuvre toutes deux placées sous le signe de la création et de l’engagement, de l’imaginaire et de l’utopie, que ses proches ont souhaité se retrouver, chez Colette, pour un moment d’échanges, de projections et de lectures, de mémoires partagées.

Cofondatrice du MLF et corédactrice de l’Hymne des femmes, signataire du Manifeste des 343 , Cathy Bernheim fut à l’avant-poste des combats pour l’égalité et la diversité. Proche de Simone de Beauvoir et de Christiane Rochefort, elle conjugua toute sa vie engagement et création, lutte et écriture, comme chroniqueuse du sexisme ordinaire dans Les Temps modernes, comme traductrice et comme romancière, depuis le récit de soi jusqu’à l’exploration des mondes imaginaires. Discrète et farouche, libre et inclassable, Cathy Bernheim fut un pionnière et une source d’inspiration pour les générations futures.

Avec la participation de Geneviève Brisac, Sophie Chauveau, Geneviève Fraisse, Sonya Hopf, Liliane Kandel, Audrey Lasserre, Annette Levy-Willard, Orit Mizrahi, Anne Quérien, Martine Storti…

Avec l’amical soutien de Michèle Revel. .

Maison de Colette salle des communs 8 Rue Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@maisondecolette.fr

