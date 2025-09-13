Hommage à Charles Dumont, 13.09.2025, 18h Salle des Fêtes La Ferrière-sur-Risle

Salle des Fêtes 31 rue Jean-Jacques Hubert La Ferrière-sur-Risle Eure

La commune de la Ferrière-sur-Risle organise samedi 13 septembre 2025 dans sa salle des fêtes un concert en hommage à Charles Dumont (1929-2024)

Nicole Heuzé, accompagnée par Jean-Charles Danet, son accordéoniste, interprétera des grands titres de l’artiste décédé en novembre 2024, ainsi que le répertoire d’Edith Piaf.

Tarif unique 10 €

L’auberge du Vieux Marché de la Ferrière-sur-Risle restera ouvert après le concert. .

Salle des Fêtes 31 rue Jean-Jacques Hubert La Ferrière-sur-Risle 27760 Eure Normandie +33 9 72 98 22 38 mairie.laferrieresurrisle@orange.fr

