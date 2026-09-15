Hommage à Charlie Dalin Concarneau

Informations pratiques

Concarneau

Hommage à Charlie Dalin

Baie de Concarneau Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 16:00:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Mardi 15 septembre 2026, la ville de Concarneau et l’ensemble de la communauté maritime vous invitent à vous rassembler pour honorer la mémoire de Charlie Dalin.

Pour respecter son dernier vœu, Charlie souhaitait une immense fête de la mer, joyeuse et collective. Un moment unique pour célébrer sa passion et rassembler toutes les familles de la voile.

Venez nombreux partager cette journée exceptionnelle et faire rêver les plus jeunes !

AU PROGRAMME : dans la baie de Concarneau et de la Forêt-Fouesnant

La Grande Parade Maritime : Un rassemblement spectaculaire réunissant toutes les familles de la voile en baie de Concarneau (Ultim, IMOCA, Figaro, Class40, Mini 6.50, wingfoils, plaisanciers, pêcheurs) escortés par la SNSM, la Marine Nationale et l’Abeille Bretagne.

La « Minute de Bruit » : Pas de minute de silence ! Une barge musicale animera la parade, accompagnée d’un concert de cornes de brume, de sirènes, d’applaudissements et de fumigènes colorés.

Un spectacle dans les airs : Survol exceptionnel d’un Rafale et d’un ATL2 de la Marine Nationale.

À terre : Scène et écran géant sur la Corniche situés face au CAC, corniche fermée à la circulation, DJ sets, retransmissions en direct

16h : concert sur la scène

17h15 : discours de la ministre de la mer, de l’épouse de Charlie Dalin et du directeur du Vendée Globe

17h30 : rassemblement sur l’eau, plus de 100 bateaux attendus sans compter les plaisanciers locaux (trimarans, IMOCA, Béneteau, optimists des clubs de voile de la baie, 6 vedettes de la SNSM, les remorqueurs bretons, les pompiers…

survol par la patrouille de France

18h55 : feu d’artifice tiré du quai nul

Les enfants seront également à l’honneur avec une immense fresque de sable de 25 mètres et une fresque pérenne réalisée à partir de dessins d’écoliers.

Et pour ce grand rendez-vous, le mythique MACIF Santé Prévoyance participera à la parade avant de poursuivre son aventure avec Sam Goodchild, avec le Défi Azimut puis la Route du Rhum en ligne de mire.

Projection du film L’Albatros hurleur au cinéma Cinéville le 13 septembre à 14h suivi d ‘un temps d ‘échange avec le réalisateur , réservation au Cinéville , 5€ la séance .

Baie de Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 40 84 30 00

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English :

L’événement Hommage à Charlie Dalin Concarneau a été mis à jour le 2026-09-09 par OTC CCA