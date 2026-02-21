Hommage a Chick Corea avec Inner Space Ship Trio La Dame de Canton Paris

” Ces musiciens qui collaborent ensemble depuis plusieurs années et ( un album réalisé en 2024 en Quartet premier Element ” propose cette fois en Trio un ‘ Hommage au Regretté et à l immense Pianiste et Compositeur : Chick Corea ‘ et une re-découverte de son univers et des ses multiples facettes en proposant avec un jazz Moderne inventif et plein de complicité avec le Batteur Louis Bao Lao Batterie , “ à découvrir.

Clément Thirion (Contrebasse)

Louis Bao Lao (Batterie)

Franck Morin (Piano)

Et en invité Étienne Juan Gesta au Saxophone Ténor..

Inner Spaceship Trio vous fera vivre une soirée comme nulle part ailleurs pour une expérience unique à bord de cette jonque légendaire, ancrée au cœur de Paris..

Le jeudi 26 mars 2026

de 20h30 à 23h00

gratuit Tout public.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

