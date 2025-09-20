Hommage à Christian Bobin MARCIAC Marciac

Hommage à Christian Bobin MARCIAC Marciac samedi 20 septembre 2025.

Hommage à Christian Bobin

MARCIAC 59 rue des Lilas Marciac Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

La Médiathèque intercommunale devient la Médiathèque Christian Bobin.

Après le dévoilement des plaques à 10h, vous pourrez assister à des lectures musicales par « Le courant d’air ». Un apéritif clôturera la matinée.

Christian Bobin est un écrivain et poète français né le 24 avril 1951 au Creusot. Il trouve un écho et une grande inspiration chez des poètes et romanciers capables, comme lui, de s’émerveiller des choses simples de la vie, comme Jean Grosjean, André Dhôtel ou l’écrivain allemand Ernst Jünger.

Sa forme de prédilection est le fragment, une écriture concentrée faite de petits tableaux représentatifs d’un moment. Ses ouvrages tiennent à la fois ou séparément du roman, du journal et de la poésie en prose.

Auteur contemplatif, il donne à ses textes un caractère presque religieux par l’emploi d’une prose poétique et aérienne qui invite au recueillement et à la méditation. La foi chrétienne tient ainsi une place importante dans son œuvre.

La dernière volonté de l’écrivain a scrupuleusement été respectée et c’est ainsi qu’il est enterré à Marciac.

.

MARCIAC 59 rue des Lilas Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 16 10 mediatheque@ccbvg.fr

English :

The Médiathèque intercommunale becomes the Médiathèque Christian Bobin.

After the unveiling of the plaques at 10am, enjoy musical readings by « Le courant d’air ». An aperitif closes the morning.

Christian Bobin is a French writer and poet born on April 24, 1951 in Le Creusot. He finds inspiration in poets and novelists who, like him, marvel at the simple things in life, such as Jean Grosjean, André Dhôtel and the German writer Ernst Jünger.

His preferred form is the fragment, a concentrated style of writing made up of small tableaux representative of a moment in time. His works are at once or separately novels, diaries and prose poetry.

A contemplative author, he gives his texts an almost religious character, using poetic, ethereal prose that invites contemplation and meditation. Christian faith thus plays an important role in his work.

The writer’s last wishes were scrupulously respected, and he is buried in Marciac.

German :

Die interkommunale Mediathek wird zur Mediathek Christian Bobin.

Nach der Enthüllung der Gedenktafeln um 10 Uhr können Sie an musikalischen Lesungen von « Le courant d’air » teilnehmen. Ein Aperitif rundet den Vormittag ab.

Christian Bobin ist ein französischer Schriftsteller und Dichter, der am 24. April 1951 in Le Creusot geboren wurde. Er findet Resonanz und große Inspiration bei Dichtern und Romanautoren, die wie er über die einfachen Dinge des Lebens staunen können, wie Jean Grosjean, André Dhôtel oder der deutsche Schriftsteller Ernst Jünger.

Seine bevorzugte Form ist das Fragment, ein konzentriertes Schreiben, das aus kleinen Bildern besteht, die einen Moment repräsentieren. Seine Werke sind Roman-, Tagebuch- und Prosagedichte.

Als kontemplativer Autor verleiht er seinen Texten einen fast religiösen Charakter, indem er eine poetische und luftige Prosa verwendet, die zur Besinnung und Meditation einlädt. Der christliche Glaube spielt in seinem Werk eine wichtige Rolle.

Der letzte Wille des Schriftstellers wurde gewissenhaft befolgt und so wurde er in Marciac begraben.

Italiano :

La biblioteca multimediale intercomunale diventa la biblioteca multimediale Christian Bobin.

Dopo lo scoprimento delle targhe, alle 10, si potrà assistere a letture musicali a cura di « Le courant d’air ». Un aperitivo concluderà la mattinata.

Christian Bobin è uno scrittore e poeta francese nato il 24 aprile 1951 a Le Creusot. Trova ispirazione in poeti e romanzieri che, come lui, sono capaci di meravigliarsi delle cose semplici della vita, come Jean Grosjean, André Dhôtel e lo scrittore tedesco Ernst Jünger.

La sua forma preferita è il frammento, una forma di scrittura concentrata composta da piccoli tableaux rappresentativi di un momento. Le sue opere sono contemporaneamente o separatamente romanzi, diari e poesie in prosa.

Come autore contemplativo, conferisce ai suoi testi un carattere quasi religioso attraverso l’uso di una prosa poetica ed eterea che invita alla contemplazione e alla meditazione. La fede cristiana gioca quindi un ruolo importante nella sua opera.

Le ultime volontà dello scrittore sono state scrupolosamente rispettate ed è sepolto a Marciac.

Espanol :

La biblioteca multimedia intermunicipal se convierte en la biblioteca multimedia Christian Bobin.

Tras el descubrimiento de las placas, a las 10h, se podrá disfrutar de lecturas musicales a cargo de « Le courant d’air ». Un aperitivo completará la mañana.

Christian Bobin es un escritor y poeta francés nacido el 24 de abril de 1951 en Le Creusot. Se inspira en poetas y novelistas que, como él, son capaces de maravillarse ante las cosas sencillas de la vida, como Jean Grosjean, André Dhôtel o el escritor alemán Ernst Jünger.

Su forma preferida es el fragmento, una forma concentrada de escritura compuesta de pequeños cuadros representativos de un momento en el tiempo. Sus obras son a la vez o por separado novelas, diarios y poesía en prosa.

Como autor contemplativo, confiere a sus textos un carácter casi religioso mediante el uso de una prosa poética y etérea que invita a la contemplación y la meditación. La fe cristiana desempeña así un papel importante en su obra.

Las últimas voluntades del escritor fueron escrupulosamente respetadas, y está enterrado en Marciac.

L’événement Hommage à Christian Bobin Marciac a été mis à jour le 2025-09-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65