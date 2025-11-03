Hommage à Christine Pireaux et Thierry Michel Centre Wallonie-Bruxelles Paris

Au programme :

– 18h00 : CHRONIQUE DES SAISONS D’ACIER, un film de Thierry Michel & Christine Pireaux

Sur fond de crise, dans le bassin sidérurgique liégeois, cinq travailleurs appartenant à quatre générations différentes, égrènent le temps, tout au long des saisons de la vie. Cinq personnages, cinq destinées en prise avec le temps des saisons et le temps à vivre, avec les solstices qui mènent du chômage au travail et du travail à la pension, et avec ces rythmes lancinants de la semaine et du week-end, des heures de travail et du temps libre, ce temps d’inertie et de violence où pourront enfin s’exprimer librement les désirs, les pulsions et les fantasmes de chacun.

(1981 – Belgique – 1h33 – copie restaurée)

A 20h00 : L’ACIER A COULE DANS NOS VEINES, un film de Thierry Michel & Christine Pireaux, en avant-première

Plongée dans l’univers des sidérurgistes liégeois, révélant une saga industrielle et humaine exceptionnelle. Ce documentaire explore les destins forgés par le fer et le feu, à travers des témoignages personnels et des archives inédites sur 50 ans. Il met en lumière les luttes sociales et la résilience d’une communauté face aux défis économiques. Plus qu’un simple retour sur le passé, ce film essentiel interroge notre présent et notre avenir, soulignant l’importance de la solidarité et de la mémoire collective.

(2024 – Belgique – 1h42 – VO stf.)

A la faveur du Mois du film documentaire, le Centre Wallonie-Bruxelles/Paris est heureux de rendre hommage à un couple de cinéaste et productrice mythique du cinéma belge Christine Pireaux et Thierry Michel, en leur présence.

Le lundi 03 novembre 2025

de 18h00 à 22h00

payant

5€ / 3€

Tout public.

Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/hommage-a-christine-pireaux-et-thierry-michel-moisdudoc +33153019696 info@cwb.fr