Hommage à Clara, icône romantique Conservatoire Jacques-Higelin Pantin

Un concert pour raconter l’influence de cette artiste exceptionnelle dont l’œuvre est souvent restée dans l’ombre de celle de son mari mais qui a pourtant suscité l’admiration des plus grands, à l’image du compositeur Johannes Brahms.

Distribution :

Simon Vilcocq, clarinette

clarinette Simon Ogier, piano

piano Hippolyte Oudin, comédien

Mise en espace :

Hippolite Oudin

Entrée libre

Conservatoire Jacques-Higelin 49 avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin Pantin 93500 Mairie – Hoche Seine-Saint-Denis Île-de-France +33 (0) 1 83 74 57 36 https://www.est-ensemble.fr/conservatoire-pantin https://www.facebook.com/profile.php?id=100057354764110 Le conservatoire de Pantin a pour vocation première de contribuer à l'apprentissage artistique et à l'épanouissement de chacun. Il dispense un enseignement structurant et complet et vise à accueillir toutes formes de pratiques artistiques amateurs ou professionnelles.

Concert

©Clara Schumann / Hanfstaengl _ Hanfstaengl, Franz (1804-1877). Lithographe