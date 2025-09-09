Hommage à Claude Bolling Festival 1001 Notes Centre Culturel Jean Gagnant Limoges

Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 54 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Clarinette Trompette Guitare Piano Batterie Contrebasse

Ce concert réunit le guitariste Éric Franceries, ancien élève de Lagoya, et un quintet limousin pour rendre hommage à Claude Bolling, figure majeure du crossover entre classique et jazz. Compositeur prolifique, pianiste virtuose, Bolling a fait dialoguer Bach et le swing avec un style jubilatoire et accessible.

Il laisse derrière lui 180 disques, plus de 1000 concerts, 150 chansons et 110 musiques de films. Collaborateur de Duke Ellington, Sidney Bechet, Boris Vian ou Jean-Pierre Rampal, il fut aussi l’arrangeur de Brigitte Bardot, Henri Salvador ou des Parisiennes. De Borsalino à Lucky Luke, en passant par Les Brigades du Tigre ou La Mandarine, il a marqué le cinéma français. Son Suite pour Flûte et Jazz Piano Trio a tenu 530 semaine

Sur réservation obligatoire. .

Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 86 99 69 billetterie@festival1001notes.com

