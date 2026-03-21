Hommage à Claude Nougaro Château de Thillombois Thillombois

Hommage à Claude Nougaro

Château de Thillombois 1 Rue du Château Thillombois Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Redécouvrez les plus belles chansons de Claude Nougaro dans un concert interprété par Sous ton balcon.Tout public

5 .

Château de Thillombois 1 Rue du Château Thillombois 55260 Meuse Grand Est +33 3 29 84 50 00 cdm@cdm55.fr

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English :

Rediscover Claude Nougaro’s greatest songs in a concert performed by Sous ton balcon.

L’événement Hommage à Claude Nougaro Thillombois a été mis à jour le 2026-03-21 par OT COEUR DE LORRAINE