Hommage à Dalida Comme si j’étais là Blotzheim

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin
Début : Vendredi 2026-03-06 20:00:00
fin : 2026-03-06 23:00:00
2026-03-06
Le 3 mai 1987, DALIDA quitte tragiquement son public.
30 ans après, la Diva réapparait sur scène réincarnée par SANDY SIMS.
Pendant près de 2 heures, Sandy retrace la carrière exceptionnelle de la Star accompagnée par 4 danseurs dans des chorégraphies originales.
Elle interprète en direct avec la voix de Dalida les plus grands succès de l’icône dans un grand show à l’américaine près de quatre vingt costumes et une vingtaine de titres évoqués.
Sandy est la seule artiste autorisée à porter les répliques des tenues de scène de DALIDA crées par Michel Fresnay, son couturier officiel.
Une métamorphose physique et vocale à s’y méprendre, retrouvez DALIDA comme si elle était là ! .
