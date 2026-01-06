HOMMAGE À DIDIER LOCKWOOD LE BAL BLOMET Paris

Violoniste virtuose du jazz-rock, mondialement célèbre, Didier Lockwood a joué un rôle déterminant dans la vocation artistique des quatre jazzmen Thomas Enhco, David Enhco, Benoît Sourisse et André Charlier. Son influence et son héritage les guident encore aujourd’hui. Tout comme leur beau-père, inspirateur et ami, ces interprètes et créateurs sont devenus également célèbres et des figures internationales majeurs du monde du jazz.

C’est avec une grande émotion qu’à leurs côtés, le Bal Blomet où Didier Lockwood donna son dernier concert, leur rend cet hommage. Ils créent une musique sans frontières, dense en émotions, au carrefour de tous les genres. Et sur scène, tout est énergie et improvisation pour des moments uniques !

Thomas Enhco est un pianiste et compositeur de jazz et de musique classique.

Il est lauréat du Concours International de Piano Jazz Martial Solal 2010 , des Django d’Or 2010, des FIPA d’Or 2012 , des Victoires du Jazz 2013 , du Osaka International Chamber Music Competition 2017, du Prix ACEG de la Sacem 2017.

David Enhco est trompettiste et compositeur. En 2010, il fonde The Amazing Keystone Big Band avec Bastien Ballaz, Jon Boutellier et Fred Nardin.

En 2018, David Enhco remporte deux Victoires du Jazz dans les catégories : Artiste qui monte et Groupe de l’année.

Depuis une trentaine d’années et plus de 1500 concerts, André Charlier (batterie) et Benoît Sourisse (piano, orgue Hammond) approfondissent une relation musicale et humaine d’une qualité et d’une longévité exceptionnelle.

Le tandem incontournable de la scène hexagonale « Charlier/Sourisse » a collaboré à travers leurs 8 albums avec Jerry Bergonzi, Kenny Garrett, Kurt Rosenwinkel, Alex Sipiagin, Perico Sambeat, Philip Catherine…

Compagnons de route du violoniste Didier Lockwood entre 1994 et 2004, il partagent également la scène ou le studio avec de nombreux musiciens prestigieux tels que Toots Thielemans, John Scofield, , John McLaughlin, Mike Stern, Steve Gadd, Quincy Jones, Phil Collins, Gil Goldstein, Jean-Jacques Milteau, Michel Petrucciani…

Co-fondateurs du « CMDL » avec Didier Lockwood et Chantal Charlier en 1999, André et Benoît en sont les directeurs pédagogiques.

Le mercredi 18 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant Plein Tarif : 28 EUR

tarif réduit (-25 ans, sans emploi) : 22 EUR Tout public.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Le Bal Blomet est une scène parisienne multiculturelle située près de Montparnasse dans le 15e arrondissement. Il propose des concerts de jazz et de musique classique, des spectacles musicaux et des événements culturels.



Un temps menacée de disparition, cette adresse mythique depuis 1924 – le Bal Blomet est le plus ancien club de jazz d’Europe en activité – a rouvert sous son nom d’origine après une réhabilitation audacieuse et respectueuse de son histoire. Son cadre chaleureux, fusion des speakeasies new-yorkais et du Montparnasse des années folles, entraîne le public et les artistes sur les pas des grandes figures qui l’ont fréquenté, recréant un lieu magique d’émotions, de partage et de fête.



Le nouveau Bal Blomet accueille 250 spectateurs en places assises. Le grand bar situé dans la salle de spectacle permet de profiter du concert en prenant un verre ou une assiette légère. Il est également possible de se restaurer avant ou après la représentation au Café du Bal.Paris

