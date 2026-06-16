Hommage à Elvis Presley – Matthieu Boré Quartet ⎥ Fête de la musique Sunset Sunside Paris
Hommage à Elvis Presley – Matthieu Boré Quartet ⎥ Fête de la musique Sunset Sunside Paris lundi 22 juin 2026.
Pour la fête de la musique, nous vous proposons un rendez-vous musical avec le Quartet de Matthieu Boré autour d’hommages pour célébrer la carrière de grands artistes.
Le programme de la soirée :
17h : Hommage aux Beatles
19h : Hommage à Otis Redding & Sam Cooke
21h : Hommage à Elvis Presley
A savoir :
L’entrée est libre mais une consommation
est obligatoire
(première consommation majorée 5e).
Pas de majoration pour la deuxième consommation.
Pour la fête de la musique, nous vous proposons un rendez-vous musical avec le Quartet de Matthieu Boré autour d’hommages pour célébrer la carrière de grands artistes.
Le dimanche 21 juin 2026
de 21h00 à 22h00
gratuit sous condition Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-22T00:00:00+02:00
fin : 2026-06-22T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T21:00:00+02:00_2026-06-21T22:00:00+02:00
Sunset Sunside 60 Rue des Lombards 75001 Paris
https://www.sunset-sunside.com/ +33140264660 https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/
Afficher la carte du lieu Sunset Sunside et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Action collective, Association Dessine-moi un mouton, Paris 16 juin 2026
- Découverte de la pratique Feldenkrais Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS 16 juin 2026
- Action collective, Centre social Annam (Demi grande salle), Paris 16 juin 2026
- Job dating à l’Institut Montsouris Institut Montsouris Paris 16 juin 2026
- Visite La Promenade Plantée, un chemin de fer devenu jardin sortie métro Bel-Air, face au 15 boulevard de Picpus Paris 16 juin 2026