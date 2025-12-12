Hommage à François Mitterrand, l’homme de lettres, à l’occasion du 30e anniversaire de sa disparition Théâtre de la Concorde Paris

La soirée s’ouvre avec les discours d’Anne Hidalgo, maire de Paris, et de Jean Glavany, président de l’Institut François Mitterrand.

Elle se poursuivra avec la lecture théâtralisée Mitterrand, l’amoureux à la lettre, un montage d’Ivan Morane à partir de textes de François Mitterrand et d’autres auteurs. Élise Lhomeau et Laurent Natrella y dévoilent un Mitterrand intime, passionné par la langue et conscient du poids des mots dans l’arène politique.

En explorant la tension entre autorité, responsabilité et dérives possibles, cette soirée s’inscrit pleinement dans la thématique « L’abus de pouvoir », et ouvre un espace pour questionner collectivement nos fragilités démocratiques.

Crédits

Conception et mise en scène : Ivan Morane

Interprétation : Élise Lhomeau et Laurent Natrella

En partenariat avec l’Institut François Mitterrand

Photo : La Documentation française / Gisèle Freund

Production : Cie J’y retourne immédiatement &

À l’occasion du 30ᵉ anniversaire de la mort de François Mitterrand, figure majeure de la Ve République, cette soirée rend hommage à un homme pour qui la littérature et plus largement la culture, la pensée et la parole publique étaient des actes politiques. Comment relire aujourd’hui l’héritage d’un président qui a su mêler l’exercice de l’Etat et la pratique quotidienne des livres, la manœuvre politique et la connaissance intime de l’Histoire, pour mieux questionner nos propres démocraties ?

Le jeudi 08 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo