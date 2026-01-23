Hommage à Frank Sinatra et à Louis Armstrong Studio de l’Ermitage Paris
Hommage à Frank Sinatra et à Louis Armstrong Studio de l’Ermitage Paris jeudi 12 février 2026.
The Jazz Room t’embarque dans un voyage musical à travers les chansons de Frank Sinatra et Louis Armstrong. Du style swing naturel de Frank Sinatra à la voix et à la trompette inoubliables de Luis Armstrong, leur musique renaît grâce à cet hommage touchant. Participe à cette célébration de deux icônes dont l’influence a façonné le monde du jazz et de la musique populaire. Achète tes billets pour The Jazz Room : un hommage à Frank Sinatra et à Louis Armstrong à Paris !
Programme
· Fly Me To The Moon – Frank Sinatra
· My Way – Frank Sinatra
· What a Wonderful World – Louis Armstrong
· When You’re Smiling – Louis Armstrong
…et bien d’autres encore
The Jazz Room : un hommage à Frank Sinatra et à Louis Armstrong
Le jeudi 12 février 2026
de 21h00 à 22h15
Le jeudi 12 février 2026
de 19h00 à 20h15
payant Catégorie A : 43 EUR
Catégorie B : 40.50 EUR
Catégorie C : 29.50 EUR
Catégorie D : 28 EUR Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-12T22:00:00+01:00
fin : 2026-02-12T23:15:00+01:00
Date(s) : 2026-02-12T19:00:00+02:00_2026-02-12T20:15:00+02:00;2026-02-12T21:00:00+02:00_2026-02-12T22:15:00+02:00
Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris
Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)
Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/the-jazz-room-hommage-a-frank-sinatra-et-a-louis-armstrong https://www.facebook.com/FeverUpFR https://www.facebook.com/FeverUpFR
Afficher la carte du lieu Studio de l’Ermitage et trouvez le meilleur itinéraire