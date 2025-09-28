Hommage à Gabriel Martiren Banca

Hommage à Gabriel Martiren Banca dimanche 28 septembre 2025.

Hommage à Gabriel Martiren

Banca Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

12h, place du fronton hommage à Gabriel Martiren , habitant de Banca, qui inventa en 1905 la pala argentine.

12h, église concert Cuarteto Karé.

13h, restauranty Erreguina repas chanté sur réservation. .

Banca 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 40 37

