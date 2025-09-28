Hommage à Gabriel Martiren Banca
Hommage à Gabriel Martiren
Banca Pyrénées-Atlantiques
12h, place du fronton hommage à Gabriel Martiren , habitant de Banca, qui inventa en 1905 la pala argentine.
12h, église concert Cuarteto Karé.
13h, restauranty Erreguina repas chanté sur réservation. .
Banca 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 40 37
