HOMMAGE A GENEVIEVE IBANEZ Sète
HOMMAGE A GENEVIEVE IBANEZ Sète jeudi 9 avril 2026.
HOMMAGE A GENEVIEVE IBANEZ
Quai des Moulins Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
En hommage à cette grande dame du piano, Nicole Affriat, Marie-Cécile Milan et René Bénédetti proposeront un programme mêlant piano et violoncelle autour d’œuvres de Chopin, Ravel et Di Tucci.
En hommage à cette grande dame du piano, Nicole Affriat, Marie-Cécile Milan et René Bénédetti proposeront un programme mêlant piano et violoncelle autour d’œuvres de Chopin, Ravel et Di Tucci. En partenariat avec l’association des amis du conservatoire.Gratuit Réservation indispensable .
Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In tribute to this great lady of the piano, Nicole Affriat, Marie-Cécile Milan and René Bénédetti present a program combining piano and cello, featuring works by Chopin, Ravel and Di Tucci.
L’événement HOMMAGE A GENEVIEVE IBANEZ Sète a été mis à jour le 2026-01-17 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE