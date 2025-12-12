Hommage à Georges Delerue Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

Auditorium Marcel Landowski

Classes instrumentales, de musique de chambre

Philippe Ferro et André Feydy, coordination

Centenaire de la naissance du compositeur

Le lundi 26 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-26T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-26T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-26T19:00:00+02:00_2026-01-26T20:30:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid 75008 Paris

https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis