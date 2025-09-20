Hommage à Georges Palante Espace Palante Hillion

Hommage à Georges Palante

Espace Palante 2 Rue Ollivier Provost Hillion Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Programme

16h Départ de l’Esplanade Palante

16h30 Rendez-vous à la Maison Palante à La Grandville, pour une lecture (15 min)

17h Retour à la salle Palante pour une lecture (30 min)

17h30 Discours de Yannick Pelletier

18h Découverte de la plaque commémorative suivie d’un moment de convivialité. .

Espace Palante 2 Rue Ollivier Provost Hillion 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 36 55

