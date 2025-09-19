Hommage à Gérard Fayolle (1937 2025) Salle Eugène Le Roy Le Bugue

Hommage à Gérard Fayolle (1937 2025) Salle Eugène Le Roy Le Bugue vendredi 19 septembre 2025.

Hommage à Gérard Fayolle (1937 2025)

Salle Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Hommage à Gérard Fayolle historien, écrivain, homme politique. Maire du Bugue de 1983 à 2008, conseiller départemental et président du Conseil Général de Dordogne (1992 1994), conseiller régional, sénateur (1997 1998).

Hommage suivi par le verre de l’amitié

English : Hommage à Gérard Fayolle (1937 2025)

Tribute to Gérard Fayolle: historian, writer, politician. Mayor of Le Bugue from 1983 to 2008, departmental councillor and president of the Dordogne General Council (1992 1994), regional councillor, senator (1997 1998).

Tribute followed by a glass of friendship

German : Hommage à Gérard Fayolle (1937 2025)

Hommage an Gérard Fayolle: Historiker, Schriftsteller, Politiker. Bürgermeister von Le Bugue von 1983 bis 2008, Mitglied des Departementsrats und Präsident des Generalrats der Dordogne (1992 1994), Mitglied des Regionalrats, Senator (1997 1998).

Hommage, gefolgt von einem Glas der Freundschaft

Italiano :

Omaggio a Gérard Fayolle: storico, scrittore e politico. Sindaco di Le Bugue dal 1983 al 2008, consigliere dipartimentale e presidente del Consiglio generale della Dordogna (1992-1994), consigliere regionale, senatore (1997-1998).

Omaggio seguito da un bicchiere di amicizia

Espanol : Hommage à Gérard Fayolle (1937 2025)

Homenaje a Gérard Fayolle: historiador, escritor y político. Alcalde de Le Bugue de 1983 a 2008, consejero departamental y presidente del Consejo General de Dordoña (1992-1994), consejero regional, senador (1997-1998).

Homenaje seguido de una copa de amistad

