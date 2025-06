Hommage à Gérard Jugnot et Regarde Palais des congrès Atlantia La Baule-Escoublac 27 juin 2025 19:30

Loire-Atlantique

Début : 2025-06-27 19:30:00

fin : 2025-06-27 22:00:00

2025-06-27

Projection dans le cadre du Festival de Cinéma et Musique de Film de La Baule, en présence de l’équipe du film

Chris et Antoine sont séparés, et depuis quelque temps, Milo, leur fils de 14ans, semble avoir une gêne pour voir. Le diagnostic est sans appel. Milo va devenir aveugle. Chris et Antoine vont devoir mettre de côtés leurs disputes répétées pour partir, en famille, admirer une dernière fois les vagues d’Hossegor, et bien plus encore…

Interprétation Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles, Nicolas marié .

Palais des congrès Atlantia 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 51 51

