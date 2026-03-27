Hommage à Guru M. K. Saroja – Danse indienne Théâtre Mandapa Paris Dimanche 12 avril, 15h00 Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

Récital par Vidya, professeur de Bharata-Natyam au centre Mandapa depuis 1987 et disciple de Kalaimamani M.K. Saroja qui fut reconnue comme une des meilleures expertes dans l’art de l’abinaya.

Vidya, professeur de Bharata-Natyam depuis 1987, disciple de Kalaimamani M.K. Saroja (reconnue comme une des meilleures expertes dans l’art de l’abinaya, décédée en juin 2022), et première récipiendaire du M. K. Saroja award en novembre 2023.

Récital par Vidya, professeur de Bharata-Natyam au centre Mandapa depuis 1987 et disciple de Kalaimamani M.K. Saroja qui fut reconnue comme une des meilleures expertes dans l’art de l’abinaya et décédée en juin 2022.

Vidya a mené une carrière de danseuse et chorégraphe. Elle a donné de nombreux spectacles en France et à l’étranger, notamment en Inde, dans des salles de spectacles, dans plusieurs temples et pour les cérémonies religieuses. Elle a formé de nombreuses danseuses devenues elles-mêmes professionnelles.

Au travers de padams – pièces narratives – Vidya exprimera les différents sentiments de chacune des pièces : Joie, Force, Ironie, Amour, Jalousie, Dévotion et Émerveillement.

Tous ces sentiments seront interprétés sur musique, en position assise, et traduits par les mudras (gestes de mains) et l’abinaya (expressions du visage).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-12T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T16:00:00.000+02:00

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https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/hommage-a-guru-m-k-saroja 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



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