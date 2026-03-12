Hommage à Guru M. K. Saroja – Danse indienne Théâtre Mandapa Paris

Vidya, professeur de Bharata-Natyam depuis 1987, disciple de Kalaimamani M.K. Saroja (reconnue comme une des meilleures expertes dans l’art de l’abinaya, décédée en juin 2022), et première récipiendaire du M. K. Saroja award en novembre 2023.

Récital par Vidya, professeur de Bharata-Natyam au centre Mandapa depuis 1987 et disciple de Kalaimamani M.K. Saroja qui fut reconnue comme une des meilleures expertes dans l’art de l’abinaya et décédée en juin 2022.

Vidya a mené une carrière de danseuse et chorégraphe. Elle a donné de nombreux spectacles en France et à l’étranger, notamment en Inde, dans des salles de spectacles, dans plusieurs temples et pour les cérémonies religieuses. Elle a formé de nombreuses danseuses devenues elles-mêmes professionnelles.

Au travers de padams – pièces narratives – Vidya exprimera les différents sentiments de chacune des pièces : Joie, Force, Ironie, Amour, Jalousie, Dévotion et Émerveillement.

Tous ces sentiments seront interprétés sur musique, en position assise, et traduits par les mudras (gestes de mains) et l’abinaya (expressions du visage).

Vidy est professeur de Bharata-Natyam depuis 1987, disciple de Kalaimamani M.K. Saroja.

Le dimanche 12 avril 2026

de 15h00 à 16h00

payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T15:00:00+02:00_2026-04-12T16:00:00+02:00

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

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