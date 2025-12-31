Hommage à Henri Borlant Mémorial de la Shoah Paris

Henri Borlant naît le 5 juin 1927, à Paris. Ses parents, venus de Russie, ont été naturalisés français avant sa naissance. Il a huit frères et sœurs. La famille est évacuée en 1939 dans le Maine-et-Loire. Henri est arrêté le 15 juillet 1942 au cours de la rafle du Grand Ouest puis déporté avec son père Aron, son frère Bernard et sa sœur Denise le 20 juillet 1942, dans le convoi 8, pour Auschwitz‑Birkenau. Il a 15 ans. À son retour, Henri est atteint de tuberculose. Il passe néanmoins le bac et réussit des études de médecine. Dans les années 1990, il commence à témoigner et à recueillir des témoignages. Un an après sa disparition, le Mémorial lui rend hommage.­

En présence de Valentine Borlant, fille d’Henri Borlant, Delphine Horvilleur, rabbin et philosophe, et d’Annette Wieviorka, historienne, directrice de recherche émérite au CNRS, et des élèves qui liront des extraits du témoignage d’Henri Borlant.

Rencontre – Cycle « Autour du 27 janvier. 81e anniversaire de la « libération » d’Auschwitz-Birkenau ».

Le dimanche 11 janvier 2026

de 14h00 à 16h30

gratuit Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

