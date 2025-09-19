Hommage à Hervé Baslé Bibliothèque Saint-Coulomb

Bibliothèque 8 Rue de Bel air Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-19 11:00:00

fin : 2025-09-20

La bibliothèque de Saint-Coulomb propose de participer à un week-end en hommage à Hervé Baslé, auteur et réalisateur colombanais.

Rendez-vous le vendredi à 20h au phare pour assister à une prise de parole de Jean Lebrun, auteur journaliste, producteur à France Culture et France Inter , en hommage à son ami.

Suivi d’une projection du film « La vie est si courte », tourné en 2003 avec la participation des habitants du Mont-Dol, Saint-Suliac, Saint-Malo, Cancale et Saint-Coulomb.

Le samedi à 11h aura lieu la dénomination de la bibliothèque « Hervé Baslé »

Entrée libre

Renseignements au 02 99 89 48 15 ou sur https://bibliotheque.saintcoulomb.com .

+33 2 99 89 48 15

