Hommage à Jaber al Mahjoub (1938-2021), artiste singulier Halle Saint-Pierre Paris

Introduction par Martine Lusardy, directrice de la Halle Saint-Pierre.

Présentation de l’artiste par Bertrand Bellon, artiste lui-même, qui lui ouvrit son atelier des années durant.

Conférence par Robert Vergnieux, égyptologue (CNRS). Jaber, en développant une structure figurative qui lui est propre, a créé une oeuvre au style reconnaissable. Robert Vergnieux mettra en lumière plusieurs aspects techniques mobilisés par l’artiste et illustrera des thèmes chers à Jaber.

Interludes musicaux par Yvan Navaï : pianiste, compositeur et poly-instrumentiste distingué, notamment pour son talent au santour iranien (cithare sur table), Yvan Navaï propose un répertoire éclectique, mêlant musique traditionnelle et moderne.

Jaber naît dans une famille de bergers de M’Saken en Tunisie. Orphelin à l’âge de six ans, il a fui son village où il était garçon de ferme, pour devenir boulanger à Tunis puis, en 1958, à Marseille et deux ans plus tard, à Paris. Il sculpte et, en parallèle, compose, écrit et interprète des chansons jusqu’à enregistrer deux 45 tours chez Pathé Marconi. Son œuvre picturale est très importante. Son ami Bertrand Bellon raconte : « Il n’avait pas de toit, mais toujours une chambre où dormir. Il a toujours aimé la rue. C’était un saltimbanque, avec un bagout incroyable. Il travaillait dès que la lumière apparaissait, vendait ses toiles dans la journée pour se nourrir. À la fin des années 70, Jean Dubuffet le découvre et reconnaît en lui un maître de l’art brut ».

Françoise Py est présidente de l’association l’APRES. Poète et écrivaine, elle a été maïtre de conférence en Histoire et théories de l’art à l’Université de Paris 8, département d’arts plastiques. Elle a écrit de nombreux articles sur les artistes peintres, sculpteurs et écrivains surréalistes notamment dans la revue numérique Mélusine. Elle organise les rencontres en surréalisme, à la Halle Saint-Pierre, dans le cadre de l’APRES .

La séance sera consacrée au peintre Jaber al Mahjoub (1938-2021), artiste d’art brut, admiré par Jean Dubuffet, dont on peut voir les œuvres au rez-de-chaussée de la Halle Saint-Pierre (cafétéria et librairie).

Le samedi 08 novembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Halle Saint-Pierre 2, rue Ronsard 75018 Paris

https://www.hallesaintpierre.org/rencontres-en-surrealisme/ +33699080263 francoise.py@univ-paris8.fr